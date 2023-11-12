В велюровом платье с прозрачными рукавами: герцогиня Софи на памятном концерте в Альберт-холе

Члены британской королевской семьи вчера собрались на ежегодном концерте в преддверии Дня памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.
Среди присутствующих была и герцогиня Эдинбургская Софи, любимая невестка покойной королевы Елизаветы II и супруга ее младшего сына принца Эдварда, герцога Эдинбургского.
58-летняя герцогиня Софи блистала на вечере в черном велюровом платье с высоким воротником и рукавами в сеточку от ME+EM. А у нее на груди была пришпилена брошь "Первые женщины вооруженных сил" Royal British Legion и брошь "Красный мак".
Волосы Софи были собраны в низкий хвост, сделала очень лаконичный макияж и надела серьги-висюльки.
Вечер в Альберт-холе также посетили принцесса Уэльская, которая снова надела украшения королевы Елизаветы II и королева Камилла. Перед концертом она открыла статую принца Филиппа, а ее муж король Чарльз III – открыл статую своей покойной матери Елизаветы II.
Сегодня члены семьи посетят церемонию у Кенотафа на Уайтхолле в Лондоне.
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