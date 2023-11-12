В велюровом платье с прозрачными рукавами: герцогиня Софи на памятном концерте в Альберт-холе

Члены британской королевской семьи вчера собрались на ежегодном концерте в преддверии Дня памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

Среди присутствующих была и герцогиня Эдинбургская Софи, любимая невестка покойной королевы Елизаветы II и супруга ее младшего сына принца Эдварда, герцога Эдинбургского.

Британская королевская семья на концерте памяти в Королевском Альберт-холе / Фото: Getty Images

58-летняя герцогиня Софи блистала на вечере в черном велюровом платье с высоким воротником и рукавами в сеточку от ME+EM. А у нее на груди была пришпилена брошь "Первые женщины вооруженных сил" Royal British Legion и брошь "Красный мак".

Волосы Софи были собраны в низкий хвост, сделала очень лаконичный макияж и надела серьги-висюльки.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Вечер в Альберт-холе также посетили принцесса Уэльская, которая снова надела украшения королевы Елизаветы II и королева Камилла. Перед концертом она открыла статую принца Филиппа, а ее муж король Чарльз III – открыл статую своей покойной матери Елизаветы II.

Сегодня члены семьи посетят церемонию у Кенотафа на Уайтхолле в Лондоне.

Король Чарльз III, королева Камилла и лорд-лейтенант Большого Лондона Кеннет Олис / Фото: Getty Images

Читайте также: