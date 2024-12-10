В верблюжьего цвета пальто и шляпе: королева Максима на церемонии приветствия в Амстердаме

Король Виллем-Александр и королева Максима приветствуют президента Португалии Марсело Ребело де Соуза на официальной церемонии приветствия на площади Дам перед Королевским дворцом в Амстердаме.

Президент Португалии находится в Нидерландах с двухдневным государственным визитом.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королева Максима появилась на торжественном мероприятии в пальто верблюжьего цвета от Max Mara с поясом на талии, ему в тон подобрала шляпу с широкими полями, клатч Bottega Veneta, туфли-лодочки из кожа на каблуках, перчатки и объемны шарф. Она собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж и надела цветочные серьги с бриллиантами.

Король Виллем-Александр был в длинном темном пальто, белой рубашке, синих брюках и голубом галстуке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, вчера в таком же пальто королева Максима приезжала с мужем на место трагедии, которая унесла жизни по меньшей мере шести человек в результате взрыва в жилом доме в районе Тарвекамп в Гааге. Тогда Максима сочетала его с удобными кроссовками и широкими брюками.

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