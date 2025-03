В верблюжьем костюме-тройке и черном галстуке: Мелания Трамп в деловом образе появилась в Капитолии

Мелания Трамп на днях появилась в Капитолии в Вашингтоне, где приняла участие в круглом столе, на котором обсуждали законопроект Take It Down Act.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Take It Down Act – это двухпартийный законопроект, направленный на борьбу с изображениями интимного характера в интернете, подлинными или созданными искусственным интеллектом.

Первая леди призналась, что ее беспокоит то, через что проходят подростки, особенно девушки, когда они становятся жертвами людей, распространяющих такой контент.

"Эта токсичная среда может нанести серьезный ущерб. Мы должны сделать приоритетным их благосостояние, обеспечив их поддержкой и инструментами, необходимыми для навигации в этом враждебном цифровом ландшафте", — отметила Мелания во время мероприятия.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Она также добавила, что каждый имеет право на безопасное онлайн-пространство для свободного самовыражения, без угрозы эксплуатации или вреда.

В Капитолии первая леди предстала в костюме-тройке верблюжьего цвета от бренда Ralph Lauren.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

На ней был приталенный жакет с одной пуговицей, жилет, прямые брюки со стрелками, белая рубашка и черный галстук. Аутфит Мелания дополнила замшевыми бежевыми туфлями на шпильках.

Госпожа Трамп сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный белый маникюр.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

К слову, это был первый публичный выход в свет Мелании после того, как она вернулась к статусу первой леди.

Напомним, Белый дом представил официальный портрет Мелании Трамп.

