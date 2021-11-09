В верблюжьем пальто и коротком платье: стильный выход Брижит Макрон

В верблюжьем пальто и коротком платье: стильный выход Брижит Макрон

Первая леди Франции обожает носить короткие наряды.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон на днях встретились с исполняющим обязанности канцлер Германии Ангелой Меркель в Боне, Бургундия.

Брижит Макрон / Associated Press

Первая леди Франции в этот день продемонстрировала стильный аутфит. На ней было пальто верблюжьего цвета, под которым было черное платье до колен, черные капроновые колготки и черные туфли. Свой лук Брижит дополнила черным шарфом и кожаными перчатками.

Брижит Макрон / Associated Press

Аккуратная укладка и макияж смоки-айс завершил образ госпожи Макрон.

Меркель была одета в черное пальто, черные прямые брюки и туфли.

Ранее первая леди продемонстрировала образ total black, который состоял из блузки и юбки длины миди с молнией. Лук она дополнила черными туфлями, черной сумочкой и очками.

Брижит Макрон / Associated Press

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