В верблюжьем пальто и песочных сапогах: королева Камилла приехала открыть статую

Королева Камилла посетила сегодня Дом искусств и знаний Бини в Кентербери.

Ее Величество приехала, чтобы открыть бронзовую статую Афры Бен в натуральную величину, которая считалась первой профессиональной женщиной-писателем и одним из самых популярных драматургов 17-го века.

Королева была в одном из своих любимых пальто верблюжьего цвета без воротника от Anna Valentine, сочетая его с песочными замшевыми сапогами на каблуках и маленькой бордовой сумкой на короткой ручке, а также черными кожаными перчатками.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

У нее на груди была пришпилена новая крестообразная брошь с камнями, она сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы помадой. Также у королевы была классическая прическа и дополнила лук жемчужными серьгами-висюльками.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, какой вид отдыха не любит королева Камилла, а вот ее муж Чарльз, наоборот, очень любил раньше.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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