В "верблюжьем" пальто и с брошами в виде насекомых: королева Камилла совершила новый визит

Королева Камилла совершила сегодня поездку в город Шрусбери в графстве Шропшир.

Она посетила там фермерский рынок и недавно отреставрированную солодовню Shrewsbury Flaxmill Maltings.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Толпы людей собрались на городской площади поприветствовать супругу короля Чарльза III. 76-летняя Камилла была одета в пальто верблюжьего цвета от Anna Valentine, которое носила на рождественской службе 2023 года, и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках Russell & Bromley.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева была в черных кожаных перчатках и с кожаным клатчем в руках. Образ Ее Величества дополняли серьги из золота и бриллиантов, которые Камилла носила вчера на приеме в Кларенс-хаусе и на груди пришпилено две брошки в виде насекомых – пчелы и мухи.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На мероприятии один из поклонников преподнес королеве красную розу, а другой – портрет, нарисованный карандашом, где запечатлена Камилла и король Чарльз.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла получила подарок от поклонников во время визита в Шрусбери / Фото: Associated Press

Напомним, вчера Букингемский дворец сообщил, присоединится ли король Чарльз к королеве Камилле на пасхальной службе в это воскресенье.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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