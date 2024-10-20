В верблюжьем пальто и с шарфом, подаренным королем: принцесса Анна с мужем посетила Аскот

Ее Высочество вместе с мужем сэром Тимоти Лоренсом посетили День британских чемпионов QIPCO на ипподроме Аскот. 74-летняя принцесса Анна была в пальто верблюжьего цвета и с шарфом, подаренным старшим членам королевской семьи на Рождество королем Чарльзом. Это шарф Highgrove Heritage стоимостью 115 фунтов стерлингов (147 долларов), изготовлен аксессуар из 100-процентной ультратонкой мериносовой шерсти из Австралии. В прошлом году многие члены семьи надели его на рождественскую службу в Сандрингеме.

Принцесса Анна дополнила свой осенний лук золотой брошью в виде лошади, которую прикрепила к жакету, надела золотые серьги-гвоздики, сделала свою фирменную прическу и красной помадой подчеркнула губы. А также была в высоких сапогах и кожаных перчатках, а на плече у нее висела кожаная сумка.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

Ее муж Тимоти надел костюм в теплых кофейных оттенках, светлую рубашку и галстук в принт лошадей.

В прошлый выход, напомним, мы видели принцессу Анну в бежевом костюме в клетку, когда она приехала на завод по производству возобновляемой энергии в Шеффилде.

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