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В верблюжьем пальто и сапогах на каблуках: помощницу Трампа сфотографировали перед посадкой в самолет
Натали Харп выбрала для перелета элегантный осенний аутфит.
Помощницу Дональда Трампа Натали Харп сфотографировали, когда она направлялась к самолету Air Force One на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд.
Натали была одета в пальто верблюжьего цвета на запах длиной до колен с широкими лацканами. Талию она подчеркнула поясом в тон, завязанным узлом спереди. Края лацканов и концы пояса украшали небольшие металлические детали.
Из-под пальто выглядывало короткое темное платье с мелким светлым узором. Харп дополнила наряд черными кожаными сапогами до колен с заостренными носками и тонкими каблуками.
В руке она несла большую черную сумку с длинными ручками. Натали собрала волосы в низкий пучок с боковым пробором, а уши украсила небольшими серьгами с подвесками. Она нанесла сдержанный макияж и улыбалась, направляясь к самолету.
Напомним, Натали Харп в черном мини-платье продемонстрировала свои стройные ноги на митинге.