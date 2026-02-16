- Дата публикации
В верблюжьем пальто и сапогах винного оттенка: Мелания Трамп выступила перед военными
Мелания Трамп сопровождала своего мужа-президента в рабочей поездке в штат Северная Каролина.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп встретились с военными в Форт-Брегги, штат Северная Каролина. Супруги выступили с речами там.
Фотографы также запечатлели, как Трампы шли на самолет Air Force One на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд.
Для этой поездки Мелания выбрала элегантное двубортное пальто верблюжьего оттенка и приталенного силуэта, свитер и брюки в тон и контрастные кожаные остроносые сапоги винного цвета на высоких шпильках.
Первая леди сделала красивую укладку с локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой, молочный маникюр и надела на лицо солнцезащитные очки в леопардовой оправе. В ушах у Трамп были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке — золотое кольцо.
