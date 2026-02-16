В верблюжьем пальто и сапогах винного оттенка: Мелания Трамп выступила перед военными

Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп встретились с военными в Форт-Брегги, штат Северная Каролина. Супруги выступили с речами там.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Фотографы также запечатлели, как Трампы шли на самолет Air Force One на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Для этой поездки Мелания выбрала элегантное двубортное пальто верблюжьего оттенка и приталенного силуэта, свитер и брюки в тон и контрастные кожаные остроносые сапоги винного цвета на высоких шпильках.

Реклама

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди сделала красивую укладку с локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой, молочный маникюр и надела на лицо солнцезащитные очки в леопардовой оправе. В ушах у Трамп были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке — золотое кольцо.

Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп продемонстрировала образ в темно-бежевом платье-рубашке А-силуэта с бордовым поясом, которым подчеркнула талию.