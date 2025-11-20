В верблюжьей куртке и кожаных штанах: Меланию Трамп сфотографировали в аэропорту

Мелания Трамп и Уша Вэнс / © Associated Press

Реклама

Меланию Трамп сфотографировали в аэропорту имени Альберта Дж. Эллиса в Ричлендсе, Северная Каролина. Вместе с ней была вторая леди страны, жена вице-президента Джея Ди Вэнса — Уша Вэнс. Это их первая совместная рабочая поездка.

Меланию Трамп и Уша Вэнс / © Associated Press

Мелания и Уша посетили военнослужащих в Кэмп-Лежен, крупнейшей базе морской пехоты на восточном побережье, и авиабазе морской пехоты Нью-Ривер, которая находится в том же районе. Они поблагодарили их за службу.

Меланию Трамп / © Associated Press

Женщины также встретились с семьями военных. Они присоединились к занятиям студентов, на которых работали над различными проектами. Среди тем были искусственный интеллект и исследования социальных сетей. В одном из представленных докладов исследовалось влияние электронных медиа на сон и самочувствие подростков. В другом исследовалось влияние социальных сетей на восприятие тела и самооценку молодежи. Мелания приняла участие в обсуждении проектов.

Реклама

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Они также встретились с учениками начальной школы ДеЛалио на авиабазе морской пехоты Нью-Ривер в Джексонвилле. Первая леди сразу же нашла общий язык с детьми, играя с ними.

Меланию Трамп / © Associated Press

Меланию Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Следующей их остановкой был спортзал для сбора посылок с необходимыми вещами для членов семейных служб, которые находятся далеко от дома.

Меланию Трамп и Уша Вэнс / © Associated Press

Для этой поездки Мелания выбрала комфортный стильный образ. На ней была куртка верблюжьего цвета с накладными карманами, шоколадный свитер и шоколадные кожаные брюки.

Мелания Трамп и Уша Вэнс / © Associated Press

Аутфит Трамп дополнила коричневыми замшевыми ботильонами на устойчивых каблуках с ремешками. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж смоки-айс и завершила лук солнцезащитными очками в черепаховой оправе.

Реклама

Мелания Трамп и Уша Вэнс / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп надела на торжественный ужин эффектное изумрудное платье за 3350 долларов.