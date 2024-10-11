В верблюжьих оттенках: принцесса Мадлен в красивом луке приехала на праздник

42-летняя принцесса приняла участие в праздновании 90-летия Фонда Эрики в Стокгольме.

Фонд Эрики — некоммерческий фонд, основанный в 1934 году, который опекается детьми и подростками с психическими и психологическими проблемами и является одним из мировых лидеров в этой области.

Принцесса Мадлен / Фото: Getty Images

Мадлен приехала на встречу в пальто верблюжьего цвета, джемпере в тон и юбке-плиссе длины миди. Она была обута в высокие коричневые сапоги на каблуках из кожи и замши. А на плече у нее висела объемная замшевая сумка. Принцесса сделала красивую укладку локонами и макияжем подчеркнула глаза и немного губы блеском, в ушах у нее были золотые серьги-кольца, маникюр был выполнен в бордовом оттенке, а на запястье были золотые часы.

Принцесса Мадлен / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, принцессу Мадлен запечатлели в повседневном аутфите на улицах Нью-Йорка.

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