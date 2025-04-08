В весеннем платье с бантом и лодочках: королева Летиция приехала в парламент

Во время празднования Международного дня цыган королева Летиция председательствовала на мероприятии испанском парламенте.
Ее Величество приехала в платье от Massimo Dutti черного цвета в нежный цветочный принт с галстуком-бантом на шее. К платью она подобрала нюдовые туфли из гладкой кожи на невысоком каблуке и сумку Carolina Herrera.
Образ королева Летиция дополнила цветочными серьгами, легким макияжем в розовых оттенках и аккуратно уложила волосы. Выглядела она очень элегантно, а ее образ говорит о том, что в Испании пришла настоящая теплая весна.
Ранее королева блистала в платье на аудиенции во дворце Сарсуэла в Мадриде, когда приветствовала представителей Женского фонда и Фонда стипендий Соледад Касорлы Прието.