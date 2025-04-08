В весеннем платье с бантом и лодочках: королева Летиция приехала в парламент

Королева Летиция / © Getty Images

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Во время празднования Международного дня цыган королева Летиция председательствовала на мероприятии испанском парламенте.

Ее Величество приехала в платье от Massimo Dutti черного цвета в нежный цветочный принт с галстуком-бантом на шее. К платью она подобрала нюдовые туфли из гладкой кожи на невысоком каблуке и сумку Carolina Herrera.

Королева Летиция / © Getty Images

Образ королева Летиция дополнила цветочными серьгами, легким макияжем в розовых оттенках и аккуратно уложила волосы. Выглядела она очень элегантно, а ее образ говорит о том, что в Испании пришла настоящая теплая весна.

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Ранее королева блистала в платье на аудиенции во дворце Сарсуэла в Мадриде, когда приветствовала представителей Женского фонда и Фонда стипендий Соледад Касорлы Прието.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press