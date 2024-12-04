В Виндзорском парке: принцесса Евгения с сыновьями и мамой сходила на прогулку

Евгения провела день с сыновьями – 3-летним Августом и 1,5 годовалым Эрнестом на прогулке, а компанию им составила мать Евгении – Сара Йоркская.

Принцесса Евгения с мамой Сарой Йоркской / Фото: Instagram принцессы Евгении

Семья прогулялась по Виндзорскому парку, чтобы полюбоваться прекрасной иллюминацией в преддверии Рождества и новогодних праздников.

Принцесса Евгения с мамой Сарой Йоркской / Фото: Instagram принцессы Евгении

"Начало обратного отсчета до Рождества в этом году стало еще более волшебным благодаря встрече с бабушкой в @windsorilluminated", - написала принцесса Йоркская к серии фотографий, которыми поделилась.

Сара Йоркская с внуком / Фото: Instagram принцессы Евгении

Ранее Сара Йоркская в новом интервью рассказала о том, как любит Рождество и, чем планирует баловать своих внуков в этом году. У Сары четверо внуков и в новом году родится пятый, так как ее старшая дочь Беатрис сейчас беременна вторым ребенком.

Принцесса Евгения с мамой Сарой Йоркской / Фото: Instagram принцессы Евгении

Читайте также: