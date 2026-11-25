Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

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Встреча была организована фондом «Друзья», который уже почти 30 лет борется с травлей в школах и спортивных клубах. «Друзья» являются ведущей силой в борьбе с травлей.

На прошлой неделе принцесса София посетила конференцию по информационной криминалистике, чтобы обсудить безопасность детей в интернете. Специалисты по цифровой криминалистике из Шведского управления полиции занимаются отслеживанием цифровых доказательств и их обеспечением сохранности в ходе уголовных расследований.

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Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

Фонд принца Карла Филиппа и принцессы Софии - Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse - управляет инициативой Näthatshjälpen, которая оказывает поддержку и консультации людям, ставшим жертвами преступлений в интернете, с целью побудить их сообщать о таких правонарушениях.

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Для этого выхода в свет София выбрала элегантный и сдержанный деловой образ в бордово-черной гамме: трикотажный джемпер в рубчик насыщенного винно-бордового оттенка с круглым вырезом и рукавами длиной три четверти и черную юбку-миди с высокой посадкой, глубокой встречной складкой спереди и струящимся силуэтом. Обута принцесса была в высокие черные кожаные сапоги, выглядывающие из-под подола юбки.

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

На левом запястье принцесса София носила часы и тонкие браслеты, а также несколько колец на пальцах, сделала макияж и уложила волосы объемными волнами.

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

Недавно мы показывали, какой образ принцесса София выбрала для поездки по графству Вермланд.

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