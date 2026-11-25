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В винном джемпере и юбке-миди: принцесса София посетила важную конференцию
Принцесса София приняла участие в конференции организации «Друзья», посвященной созданию более безопасной спортивной среды, которая проходила на стадионе «Строуберри Арена» в Сольне.
Встреча была организована фондом «Друзья», который уже почти 30 лет борется с травлей в школах и спортивных клубах. «Друзья» являются ведущей силой в борьбе с травлей.
На прошлой неделе принцесса София посетила конференцию по информационной криминалистике, чтобы обсудить безопасность детей в интернете. Специалисты по цифровой криминалистике из Шведского управления полиции занимаются отслеживанием цифровых доказательств и их обеспечением сохранности в ходе уголовных расследований.
Фонд принца Карла Филиппа и принцессы Софии - Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse - управляет инициативой Näthatshjälpen, которая оказывает поддержку и консультации людям, ставшим жертвами преступлений в интернете, с целью побудить их сообщать о таких правонарушениях.
Для этого выхода в свет София выбрала элегантный и сдержанный деловой образ в бордово-черной гамме: трикотажный джемпер в рубчик насыщенного винно-бордового оттенка с круглым вырезом и рукавами длиной три четверти и черную юбку-миди с высокой посадкой, глубокой встречной складкой спереди и струящимся силуэтом. Обута принцесса была в высокие черные кожаные сапоги, выглядывающие из-под подола юбки.
На левом запястье принцесса София носила часы и тонкие браслеты, а также несколько колец на пальцах, сделала макияж и уложила волосы объемными волнами.
Недавно мы показывали, какой образ принцесса София выбрала для поездки по графству Вермланд.