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В винном костюме и розовом пальто: эффектная королева Летиция сходила в музей
Королева Летиция посетила сегодня выставку «Мариана Австрийская» в музее Прадо в Мадриде.
Сегодня утром королева Летиция посетила выставку «Мариана Австрийская (1634–1696)» в музее Прадо в сопровождении федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена и его жены Дорис Шмидауэр.
Для этого случая Ее Величество выбрала розовое шерстяное пальто от Carolina Herrera изготовленное из шерсти и кашемира. А под ним носила прямой винный костюм с прорезными карманами от испанского бренда Bleis Madrid. Шелковую блузу нежного пастельно-розового цвета с воротником-галстуком королева носила под жакетом. А дополнили образ бордовые кожаные туфли-лодочки с острым носом на невысоком удобном каблуке от Magrit, подобранные в тон костюму.
Волосы королева уложила мягкими волнами на боковой пробор, а в ушах у нее были лаконичные миниатюрные серьги.
Ранее мы показывали, в каком стильном образе королева Летиция посетила танцевальный центр «Матадеро» в Мадриде, когда сочетала кожаный блейзер с серыми брюками.