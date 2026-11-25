Королева Летиция / © Getty Images

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Сегодня утром королева Летиция посетила выставку «Мариана Австрийская (1634–1696)» в музее Прадо в сопровождении федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена и его жены Дорис Шмидауэр.

Для этого случая Ее Величество выбрала розовое шерстяное пальто от Carolina Herrera изготовленное из шерсти и кашемира. А под ним носила прямой винный костюм с прорезными карманами от испанского бренда Bleis Madrid. Шелковую блузу нежного пастельно-розового цвета с воротником-галстуком королева носила под жакетом. А дополнили образ бордовые кожаные туфли-лодочки с острым носом на невысоком удобном каблуке от Magrit, подобранные в тон костюму.

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Королева Летиция / © Getty Images

Волосы королева уложила мягкими волнами на боковой пробор, а в ушах у нее были лаконичные миниатюрные серьги.

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Королева Летиция / © Getty Images

Ранее мы показывали, в каком стильном образе королева Летиция посетила танцевальный центр «Матадеро» в Мадриде, когда сочетала кожаный блейзер с серыми брюками.

Королева Летиция / © Getty Images

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