В винном костюме и с бриллиантами: королева Максима на деловой встрече

Сегодня, 22 марта, Ее Величество посетила министра экономики Нади Феттах Алауи в Рабате. Королева посещает страну в роли специального адвоката Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию в целях развития.

51-летняя королева Максима была одета в винного цвета брючный костюм, к которому подобрала рубашку в тон и туфли-лодочки из кожи на каблуках. Под мышкой у нее был клатч из змеиной кожи, тоже идеально подобранный под образ, на пальце сверкало кольцо с рубином, его она носит в этой поездке не снимая.

Также из украшений на шее было драгоценное колье, а в ушах – цветочные серьги с россыпью бриллиантов. Максима собрала волосы в высокую прическу и сделала макияж подчеркнув глаза.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Три прошлых королевских выхода были в платьях и костюме более неформального стиля. В этот раз Максима, видимо, посещала деловое мероприятие, поэтому надела костюм.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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