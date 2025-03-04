В винном пальто и кожаных сапогах: королева Максима с мужем-королем прилетела на Кипр

Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима прибыли с визитом на Кипр.

Их королевские Величества запечатлели, когда они выходили из самолета правительства Нидерландов в Ларнаке. Известно, что визит короля и королевы на Кипре будет длиться два дня.

В день приезда королева Максима вышла к фотокамерам в платье Altuzarra поверх которого надела винное пальто Max Mara и обула высокие кожаные сапоги на каблуках Gianvito Rossi. Ее волосы были собраны заколкой, на лице был легкий мейк-ап, а в ушах золотые серьги-клипсы.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и обут в кожаные черные туфли.

Ожидаем сегодня увидеть королевскую чету на нескольких мероприятиях на Кипре.

Напомним, недавно мы показывали, как королева Максима побывала в воссозданной комнате, где Анна Франк писала свой знаменитый дневник.

Королева Максима в комнате Анны Франк (музей в США) / Фото: Getty Images

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