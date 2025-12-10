ТСН в социальных сетях

В винном пальто и с бархатным клатчем: принцесса Ингрид Александра приехала на церемонию с мамой

Норвежская принцесса Ингрид Александр и ее мать кронпринцесса Метте-Марит присутствовали сегодня на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит

Принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

На мероприятии в Нобелевском центре мира в Осло кронпринцесса Метте-Марит появилась в белом пальто с поясом на талии, баклажановой шляпе с лентой и платьем в цветочный принт под пальто. А ее дочь принцесса Ингрид Александра выглядела великолепно в пальто винного оттенка с поясом, к которому подобрала сапоги в тон и взяла с собой бархатный клатч. Волосы девушка распустила, они натурально спадали на плечи, а на ее лице был легкий макияж.

Принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Также принцесса Ингрид Александра вместе с мамой и остальными членами семьи — королем Харальдом V, королевой Соней, а также кронпринцем Хоконом (отцом принцессы) посетила торжественную часть церемонии. На ней принцесса, приехавшая домой из Австралии, где она учится в университете, появилась в черном платье с воротником и длинными рукавами, а образ дополнила кожаными туфлями на каблуках и бантом в волосах.

Король Харальд V, королева Соня, кронпринц Хокон, принцесса Ингрид-Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Король Харальд V, королева Соня, кронпринц Хокон, принцесса Ингрид-Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали про эффектные королевские образы с бантами. Этот элемент гардероба сейчас очень популярен.

