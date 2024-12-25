В винном пальто и за руку с мужем: стильная Зара Тиндалл блистала в Сандрингеме

Зара и Майк Тиндалл прибыли со своими двумя дочерьми на рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
Зара Тиндалл выглядела сегодня на праздничном мероприятие просто великолепно. Дочь принцессы Анны была одета в винное двубортное пальто, к которому подобрала ободок на голову, украшенный цветком. В руках у Тиндалл была миниатюрная сумка, также подобранная в тон пальто и обута она была в высокие замшевые сапоги на каблуках.
Зара сделала легкую укладку волнами и макияж, и шла, держась за руку со своим мужем Майком Тиндаллом, который был одет в синее пальто, белую рубашку и синий галстук в животный принт.
Вместе с Зарой и Майком было двое дочерей – Миа и Лена Тиндалл. А вот младший сын пары – Лукас – пока что не присутствует на семейных торжествах, поскольку считается, что он еще слишком мал для этого.
Напомним, на рождественской службе вся семья собралась на приглашение короля Чарльза, а его супруга королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт появились на мероприятии в пальто похожих цветов.
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