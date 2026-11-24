Королева Максима / © Getty Images

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В ходе встречи обсуждались способы, позволяющие Нидерландам лучше подготовиться к кризисам и угрозам.

Саммит собрал 500 представителей делового сообщества, важнейших секторов экономики, организаций гражданского общества, академических кругов и государственных органов для обмена знаниями и опытом и укрепления сотрудничества.

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Королева Максима / © Getty Images

Встреча была посвящена укреплению устойчивости Нидерландов перед лицом кризисов и угроз, таких как кибератаки, саботаж и сбои в работе жизненно важных служб. Центральной темой также стала устойчивость общества, подразумевающая способность граждан и организаций справляться с деструктивными ситуациями.

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Королева была одета в платье от любимого бренда Natan с винным верхом и клетчатым низом, наверх Ее Величество набросила пальто в тон и дополнила лук серьгами-висюльками, макияжем и красивой укладкой.

В королевском Instagram поделились снимками с мероприятия.

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Напомним, несколько недель назад королева Максима вместе с королем Виллемом-Александром и принцессой Амалией посетили церемонию принятия присяги, состоявшейся в казармах Королевской военной академии в Бреде. Завершив подготовку в качестве резервиста, королева Максима получила звание подполковника Генерального штаба Королевской армии Нидерландов.

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