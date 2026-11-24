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В винном платье и серьгах-висюльках: королева Максима посетила саммит
Королева Максима присутствовала на первом Национальном саммите по вопросам устойчивости, который проходит в Амстердаме.
В ходе встречи обсуждались способы, позволяющие Нидерландам лучше подготовиться к кризисам и угрозам.
Саммит собрал 500 представителей делового сообщества, важнейших секторов экономики, организаций гражданского общества, академических кругов и государственных органов для обмена знаниями и опытом и укрепления сотрудничества.
Встреча была посвящена укреплению устойчивости Нидерландов перед лицом кризисов и угроз, таких как кибератаки, саботаж и сбои в работе жизненно важных служб. Центральной темой также стала устойчивость общества, подразумевающая способность граждан и организаций справляться с деструктивными ситуациями.
Королева была одета в платье от любимого бренда Natan с винным верхом и клетчатым низом, наверх Ее Величество набросила пальто в тон и дополнила лук серьгами-висюльками, макияжем и красивой укладкой.
В королевском Instagram поделились снимками с мероприятия.
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Напомним, несколько недель назад королева Максима вместе с королем Виллемом-Александром и принцессой Амалией посетили церемонию принятия присяги, состоявшейся в казармах Королевской военной академии в Бреде. Завершив подготовку в качестве резервиста, королева Максима получила звание подполковника Генерального штаба Королевской армии Нидерландов.