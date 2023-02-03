В винтажном мини-платье с бахромой: Иванка Трамп похвасталась стройными ногами в наряде своей покойной матери

Иванка надела на вечеринку белое платье с бахромой от бренда Bob Mackie.

Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа, в котором она сходила на день рождения к музыкальному менеджеру Майлзу Ширу. Майлз по случаю своего 30-летия устроил тематическую вечеринку, поэтому попросил гостей выбрать луки в стиле 1920-х годов.

Иванка надела на пати любимое винтажное платье своей покойной матери Иваны Трамп от американского модельера Bob Mackie. Это белое мини-платье с бахромой из бисера, воротником-стойкой и зигзагообразным вырезом на талии. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги Иванки.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Платье она скомбинировала с босоножками цвета металлик на шпильках. Иванка сделала себе прическу с красивыми локонами, макияж смоки-айс и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Ивана Трамп появлялась в этом платье на вечеринке по случаю 25-летия Studio 54 в Нью-Йорке в 2002 году. Тогда на мероприятии присутствовала также Иванка, с которой они сфотографировались.

Иванка Трамп с мамой / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Ивана Трамп умерла в результате несчастного случая в своем доме в Манхэттене. Женщина упала с лестницы и получила травмы, несовместимые с жизнью.

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