В винтажном платье из маминого гардероба: принцесса Монако Александра посетила показ Chanel

Принцесса Александра Ганноверская пришла на показ Chanel на Парижской неделе моды в наряде из гардероба ее матери принцессы Каролины.

Ее 24-летняя дочь побывала на показе Chanel Haute Couture сезона весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Париже. На публике принцесса появилась в маленьком черном платье из коллекции Chanel 1990 года, которое раньше носила ее мама, принцесса Монако Каролина.

В фан-блоге Royal Fashion Police опубликовали фото принцессы Каролины в этом платье с белым воротником, белой отделкой и пуговицами в стиле милитари с показа Chanel Fall/Winter 1990 Couture.

Принцесса Александра Гановерская / Фото: Getty Images

Принцесса Каролина, которой сейчас 67 лет, носила это платье в 1990 и 1993 годах еще до того, как принцесса Александра родилась в 1999 году.

Принцесса Александра подобрала к платью полупрозрачные колготы и черные туфли-мюли на каблуках. Образ она завершила классической черной стеганой сумкой Chanel на цепочке. У девушки были распущены ее каштановые волосы, а на губах была яркая помада.

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Несколькими днями ранее принцесса Александра посетила показ Giambattista Valli, где появилась в платье-макси цвета тыквы и туфлях-лодочках Giambattista Vall с бантиками.

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

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