В винтажных серьгах и платье с вырезом на животе: красивая Меган Маркл с мужем появилась на матче с поло

Принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительный матч с поло Royal Salute Polo Challenge в Веллингтоне, штат Флорида. Герцог Сассекский является соучредителем и патроном благотворительной организации матча Sentebale. Он сыграл в команде Royal Salute Sentebale, которая победила.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

На соревнования супруги Ссасекские прибыли вместе с другом Гарри – аргентинским игроком в поло Начо Фигерасом, его женой Дельфиной и их дочерью Альбой.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Начо Фигерас, его жена Дельфина, Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Меган продемонстрировала там стильный образ. На ней было платье миди цвета слоновой кости от бренда Heidi Merrick с американским проемом, вырезами на животе и спине, а также с бантом сзади. Стоимость наряда – 812 долларов.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Платье Маркл скомбинировало с нюдовыми кожаными туфлями на шпильках от Aquazzura за 695 долларов.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Аутфит Меган дополнила белой сумкой на золотой цепочке от Valentino. На лице у нее были черные солнцезащитные очки Heidi Merrick, в ушах – золотые винтажные серьги Chanel, а на руках – золотые часы принцессы Дианы Cartier – Gold Tank Française Watch, браслет Cartier "Love" из желтого золота за 6300 долларов, теннисный браслет с диамантами Ariel Gordon Jewelry за 5500 долларов и кольцо Lorraine Schwartz с бриллиантом и изумрудами.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня сделала макияж в натуральных оттенках и собрала волосы в низкий хвост.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри был одет в серый жакет, голубую рубашку, белые брюки и слипоны цвета кэмел с молочной резиновой подошвой. Лук он дополнил солнцезащитными очками.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали, почему Меган Маркл не хочет ехать в Англию.

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