В вишневом платье и замшевом жакете: стильный образ Джилл Байден в Белом доме

В вишневом платье и замшевом жакете: стильный образ Джилл Байден в Белом доме

Первая леди США с супругом помогли собирать наборы для членов Национальной гвардии.

Вчера, 29 января, президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден приняли участие в подготовке наборов первой необходимости для членов Национальной гвардии. Президентская чета помогала собирать все в ящики в восточной комнате Белого дома. Вместе с ними этим занимались супруги членов Национальной ассоциации губернаторов.

Джилл Байден / Associated Press

Миссис Байден появилась там в вишневом платье миди, сверху которого она надела замшевый жакет темного оттенка цвета кэмел. На талии у нее был бордовый пояс с золотистой металлической деталью. На шее у Джилл висел бежевый шарф, н алице была светлая маска с принтом.

Джилл Байден / Associated Press

Волосы первая леди уложила в красивые локоны, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила шею золотым кулоном на тонкой цепочке, а уши – золотыми серьгами. Замшевые бежевые ботильоны завершили ее лук.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Байден был одет в черный пиджак, черную толстовку на молнии, голубую клетчатую рубашку, черные брюки и черные туфли.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Напомним, Байдены привезли в Белый дом кошку. Последний раз кот в резиденции жил во времена президентства Джорджа Буша-младшего в 2009 году. Зовут кошку Уиллоу. Первая леди США назвала ее в честь города Уиллоу-Гроув в Пенсильвании, в котором первая леди выросла.

Кот Байденов / Associated Press

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