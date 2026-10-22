ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

В водолазке и брючном костюме: принцесса Уэльская совершила новую рабочую поездку

Принцесса Уэльская прибыла сегодня в хоспис «Трихаус» в Ипсуиче.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Визит состоялся в рамках знакомства с деятельностью организации «Детские хосписы Восточной Англии», оказывающей помощь и поддержку детям и их семьям.

Кэтрин осмотрела ход строительных работ в детском хосписе, надев  светоотражающую куртку, и каску вскоре после прибытия в Норидж в четверг днем. Принцесса много лет поддерживает хоспис как его покровительница и сегодня посетила его, чтобы посмотреть на последние работы по расширению.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

В рамках масштабного проекта будет построен новый бассейн для гидротерапии, оздоровительный и терапевтический комплекс, увеличенная зона для ухода за пациентами, специальное пространство для подростков, дополнительная спальня, а также расширенная кухня и столовая, — все это позволит хоспису продолжать свою работу по спасению жизней.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Для этого публичного выхода, который состоялся через несколько дней после банкета в честь султана Омана, Кейт выбрала темный грязно-зеленый брючный костюм в сочетании с черной водолазкой и кожаными остроносыми ботинками на каблуках. У нее на талии был пояс с золотой пряжкой, в ушах серьги-капли, волосы распущены, а на лице дневной макияж.

Принцесса сияла, общаясь с собравшейся публикой и выглядела расслабленной.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, во время визита султана Омана принцесса Уэльская продемонстрировала потрясающий реверанс.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie