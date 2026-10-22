В водолазке и брючном костюме: принцесса Уэльская совершила новую рабочую поездку

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Визит состоялся в рамках знакомства с деятельностью организации «Детские хосписы Восточной Англии», оказывающей помощь и поддержку детям и их семьям.

Кэтрин осмотрела ход строительных работ в детском хосписе, надев светоотражающую куртку, и каску вскоре после прибытия в Норидж в четверг днем. Принцесса много лет поддерживает хоспис как его покровительница и сегодня посетила его, чтобы посмотреть на последние работы по расширению.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

В рамках масштабного проекта будет построен новый бассейн для гидротерапии, оздоровительный и терапевтический комплекс, увеличенная зона для ухода за пациентами, специальное пространство для подростков, дополнительная спальня, а также расширенная кухня и столовая, — все это позволит хоспису продолжать свою работу по спасению жизней.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Для этого публичного выхода, который состоялся через несколько дней после банкета в честь султана Омана, Кейт выбрала темный грязно-зеленый брючный костюм в сочетании с черной водолазкой и кожаными остроносыми ботинками на каблуках. У нее на талии был пояс с золотой пряжкой, в ушах серьги-капли, волосы распущены, а на лице дневной макияж.

Принцесса сияла, общаясь с собравшейся публикой и выглядела расслабленной.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, во время визита султана Омана принцесса Уэльская продемонстрировала потрясающий реверанс.

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