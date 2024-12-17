В водолазке и костюме цвета фуксии: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала яркий лук перед журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продолжает демонстрировать свои модные пристрастия во время брифингов в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз она выбрала для своего появления яркий деловой лук. На Карин был костюм цвета фуксии, состоявший из штанов-палаццо со стрелками и приталенного жакета с одной пуговицей. Его Карин скомбинировала с водолазкой в тон и с черными атласными остроносыми туфлями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Неизменными остались в ее аутфите – объемная прическа с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой и золотые серьги-кольца.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в прошлый раз сочетала свитер цвета индиго в рубчик с прямыми зелеными брюками со стрелками.

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