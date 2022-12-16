В водолазке и мамином жакете: принцесса Леонор посетила офис Красного Креста

17-летняя наследница испанского трона вышла в свет без своих родителей – короля Филиппа VI и королевы Летиции. Девушка посетила офис Красного Креста.

Принцесса Астурийская встретилась вчера, 15 декабря, с молодыми добровольцами из программ Красного Креста в Oficina Central de Cruz Roja Española в Мадриде.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Это один из немногих сольных выходов принцессы Леонор. Пока что она крайне редко появляется на публичных мероприятиях без родителей, но постепенно начинает приобщаться к общественной жизни.

Выглядела девушка прекрасно. На ней был клетчатый серый жакет от Carolina Herrera, который ранее носила ее мать - королева Летиция, к нему подобрала бордовую водолазку в рубчик, черные брюки клеш и кожаные балетки от Unisa. В ушах у принцессы были миниатюрные золотые серьги-колечки, на лице - едва заметный дневной макияж, а густые светлые волосы Леонор просто распустила и расчесала по пробору.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцессе Леонор однажды предстоит стать королевой Испании. Сейчас она учится в UWC Atlantic College в Уэльсе, но на каникулах приезжает домой и исполняет свои королевские обязанности.

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

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