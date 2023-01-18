В водолазке и обтягивающих штанах: премьер-министр Финляндии в образе total black приняла участие в дискуссии

Санна Марин обожает черный цвет, поэтому ее часто можно увидеть в темных нарядах.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приняла участие в дискуссии, которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Там она появился в скромном образе total black. Санна сочетала водолазку с обтягивающими брюками и кожаными сапогами на платформе.

Санна Марин / Фото: Associated Press

Премьер собрала волосы в хвост, сделала макияж с любимыми черными стрелками и надела на руку Apple Watch.

Санна Марин / Фото: Associated Press

Напомним, в декабре прошлого года на саммите ЕС в Брюсселе Марин появилась в лаконичном черном платье миди с рукавами три четверти.

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