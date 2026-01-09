В водолазке и розовом жакете: беременная пресс-секретарь Трампа выступила на брифинге

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Беременная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.

Она появилась там в классических черных брюках и черной водолазке с высокой горловиной. Сверху Кэролайн надела элегантный твидовый розовый жакет с черными плетеными полосками-аппликациями, черными бантиками и черными пуговицами с изображением золотых бантиков. Обута она была в черные лакированные остроносые туфли с ремешками, украшенными камнями.

В этом наряде беременный живот Левитт был едва заметен.

Пресс-секретарь сделала красивую прическу с локонами и макияж с нежно-розовым блеском. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — браслетом с бусинами и кольцом с бриллиантами.

Напомним, Кэролайн Левитт в конце декабря объявила о своей беременности. Она опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала беременный живот. Кэролайн также призналась, что она с мужем Николасом Риччио ждет дочь.