В водолазке и розовом жакете: беременная пресс-секретарь Трампа выступила на брифинге
Кэролайн Левитт старается не подчеркивать одеждой беременный живот.
Беременная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.
Она появилась там в классических черных брюках и черной водолазке с высокой горловиной. Сверху Кэролайн надела элегантный твидовый розовый жакет с черными плетеными полосками-аппликациями, черными бантиками и черными пуговицами с изображением золотых бантиков. Обута она была в черные лакированные остроносые туфли с ремешками, украшенными камнями.
В этом наряде беременный живот Левитт был едва заметен.
Пресс-секретарь сделала красивую прическу с локонами и макияж с нежно-розовым блеском. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — браслетом с бусинами и кольцом с бриллиантами.
Напомним, Кэролайн Левитт в конце декабря объявила о своей беременности. Она опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала беременный живот. Кэролайн также призналась, что она с мужем Николасом Риччио ждет дочь.