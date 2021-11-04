В водолазке и юбке с плетением Глен: красивый выход 81-летней королевы Дании

В Копенгагене состоялась встреча танцоров и творческой команды балета "Снежная королева", где Ее Величество королева Маргрете II является сценографом и художником по костюмам.

В восьмой раз королева Дании Маргрете вносит свой творческий вклад в балетную постановку в Тиволи.

Постановка "Снежная королева" была создана два года назад в результате творческого сотрудничества Маргрете II, музыканта Нанны Оланд Фабрициус и отмеченного наградами хореографа Юрия Посохова. Через месяц состоится премьера балета, а на днях танцоры и творческий коллектив спектакля встретились на репетиции в Lumbye Hall. Прибыла туда и королева Маргрете II.

Королева Маргрете II / Getty Images

81-летняя датская монарх выглядела отлично в водолазке цвета марсала, коротком жакете в тон, в юбке в плетение Глен и с цветочной брошью на груди. Также свой образ королева дополнила серьгами-клипсами тоже в виде цветков и ярким маникюром в цвете бордо. На лице у Маргрете II был достаточно насыщенный макияж, а волосы были собраны в пучок сзади.

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