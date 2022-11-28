В водолазке с принтом и жакете с интересным воротником: премьер-министр Франции на деловой встрече

Элизабет Борн встретилась с Олафом Шольцом.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн приехала с рабочим визитом в Германию. В канцелярии в Берлине ее встретил канцлер страны Олаф Шольц.
Они осмотрели почетный караул, а затем провели двустороннюю встречу.
Там Борн предстала в черном пальто, прямых черных штанах и кожаных ботильонах.
Под верхним нарядом на Элизабет был черный жакет с интересным воротником с золотистыми полосами и голубая водолазка с принтом. Ее лук завершили оптические очки.
Шольц выбрал для встречи темно-синий классический костюм, белую рубашку и темно-синий галстук. На улице он появился в сером пальто и шарфе.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула стройную фигуру платьем цвета манго.
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