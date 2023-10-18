В водолазке с рюшами и штанах-палаццо: японская принцесса Айко с родителями посетила конюшню

Японский император Нарухито с супругой - императрицей Масако - и их дочерью - принцессой Айко - посетили конюшню в Императорском дворце в Токио. Там они посмотрели на лошадь, которую передадут в храм Исэ Джинга в городе Исэ префектуры Миэ.

Айко была одета в белую водолазку с рюшами на воротнике и манжетах, удлиненный жакет кремового оттенка и темно-коричневые брюки-палаццо. Обула она кожаные темно-коричневые туфли.

Император Нарухито, императрица Масако и их дочь – принцесса Айко / Фото: Getty Images

Императрица Масако надела темно-бордовый жакет в клетку, платок в пастельных цветах, черные широкие брюки и черные кожаные туфли.

Император Нарухито, императрица Масако и их дочь – принцесса Айко / Фото: Getty Images

На императоре был серый клетчатый пиджак, белая рубашка, брюки цвета хаки и темно-коричневые туфли. На лицах у них были белые защитные маски.

Напомним, императрица Масако в бежевом костюме, шелковом платке и с жемчужными серьгами посетила библиотеку.

Читайте также: