В водолазке в рубчик и меховом пальто: графиня Софи на новом мероприятии

В водолазке в рубчик и меховом пальто: графиня Софи на новом мероприятии

Графиня Софи Уэссекская продолжает выполнять свои королевские обязанности и была запечатлена фотографами на новом мероприятии.

В Великобритании ужесточили правила карантина в связи с новым штаммом Omicron. Поэтому Софи приехала в общественный центр "Маяк" в Уокинге в защитной маске на лице.

Центр расположен в ранее заброшенном здании, предназначенном для сноса, тут проводится ряд творческих проектов для поддержки, поощрения и расширения возможностей тех, кто оказывается на обочине жизни. Во время своего визита графиня работала с волонтерами, подавая напитки, пироги и круассаны, а также помогала создавать рождественские наборы для ухода за детьми.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

56-летняя графиня Софи приехала на встречу в теплом пальто с мехом, коричневой водолазке в рубчик и синих брюках со стрелками. К аутфиту подобрала коричневые кожаные сапоги на каблуках. У нее на лице был дневной макияж, волосы были собраны в хвост, а в ушах сверкали красивые серьги.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Несколько дней назад Софи посещала Инициативу по вопросам инвалидности, чтобы отметить Международный день людей с инвалидностью в Камберли. Там Ее Королевское Высочество приняла участие в музыкальной и театральной постановке, а также в нескольких мастерских, где она помогала создавать шоколадные рождественские скульптуры и рождественские венки. В королевской семье, как вы заметили, уже полным ходом идет подготовка к праздникам.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

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