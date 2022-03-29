"В военное время": Елена Зеленская представила новый раздел в электронном справочнике безбарьерности

Новый раздел содержит советы и инструкции для семей с детьми, людей старшего возраста, людей с инвалидностью.
Елена Зеленская представила новый раздел "Справочника безбарьерности". Он называется "В военное время". Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Наш "Справочник безбарьерности" создавался в мирное время, чтобы убрать физические, психологические и даже языковые преграды из нашей жизни. Такой преградой, препятствием, барьером теперь стала война.
Теперь мы точно понимаем, что такое жизнь "до" и "после". У нас нет понедельников, вторников, выходных или праздников. У нас есть дни войны. И почти каждый в эти дни столкнулся со многими ситуациями впервые.
Параллельно с этим – миллионы вопросов в уме. Что делать? Как защититься? Как защитить детей? Чем я могу быть полезен? Как никогда нуждается в четких инструкциях и советах специалистов.
Так что "Справочник" вступает в информационный бой. Его новый раздел – "В военное время".
Здесь советы и инструкции для тех, кому труднее всего: семей с детьми, людей старшего возраста и их близких, людей с инвалидностью. Вот вопросы, на которые вы найдете ответы.
- Как помочь ребенку в тревожной ситуации?
- Как позаботиться о ребенке в укрытии?
- Как действовать, если ребенок увидел что-то шокирующее и испуганное?
- Как объяснить ребенку потерю родного человека?
- Как поддержать ребенка в пути?
- Как пересечь границу с ребенком до 18 лет?
- Как помочь ребенку адаптироваться во временном жилье?
- Что делать, если вы увидели противоправные действия в отношении другого человека?
- Как получить "упаковку малыша" или денежную компенсацию за него?
- Куда обращаться родителям детей с тяжелыми заболеваниями?
- Как успокоить человека постарше во время обстрелов?
- Как убедить человека постарше спуститься в укрытие?
- Как настроить человека постарше на переезд в безопасное место?
- Как рассказать человеку постарше о потере близкого?
- Что делать, если вы встретили дезориентированного человека?
- Как и где получить лекарство человеку старшего возраста?
- Как получить пенсию, субсидию, социальную помощь после эвакуации?
- Как уберечь человека с аутизмом от сенсорной перегрузки?
- Как родителям настроить на дорогу ребенка с аутизмом?
- Как сделать комфортный быт ребенка с аутизмом на новом месте?
- Как оказать первую помощь человеку, у которого произошел приступ эпилепсии?" – написала первая леди.
Справочник можно найти здесь.
По словам Елены, раздел будет обновляться в соответствии с вызовами, которые каждый день ставит перед нами война.
"Информация – это тоже наше оружие на пути к победе", — добавила супруга президента.
Напомним, первое украинское руководство по безбарьерной коммуникации "Справочник безбарьерности" появилось в 2021 году. Он доступно раскрывает, что такое барьеры, стереотипы, инклюзия, привлечение, недискриминация, толерантность, принятие, доступность, гендерное равенство, правила корректного языка. Пособие было создано по инициативе Елены Зеленской в сотрудничестве с общественными организациями, правозащитниками, психологами, родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, украинскими и международными экспертами.
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