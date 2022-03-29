"В военное время": Елена Зеленская представила новый раздел в электронном справочнике безбарьерности

Новый раздел содержит советы и инструкции для семей с детьми, людей старшего возраста, людей с инвалидностью.

Елена Зеленская представила новый раздел "Справочника безбарьерности". Он называется "В военное время". Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Наш "Справочник безбарьерности" создавался в мирное время, чтобы убрать физические, психологические и даже языковые преграды из нашей жизни. Такой преградой, препятствием, барьером теперь стала война.

Теперь мы точно понимаем, что такое жизнь "до" и "после". У нас нет понедельников, вторников, выходных или праздников. У нас есть дни войны. И почти каждый в эти дни столкнулся со многими ситуациями впервые.

Параллельно с этим – миллионы вопросов в уме. Что делать? Как защититься? Как защитить детей? Чем я могу быть полезен? Как никогда нуждается в четких инструкциях и советах специалистов.

Так что "Справочник" вступает в информационный бой. Его новый раздел – "В военное время".

Здесь советы и инструкции для тех, кому труднее всего: семей с детьми, людей старшего возраста и их близких, людей с инвалидностью. Вот вопросы, на которые вы найдете ответы.

Как помочь ребенку в тревожной ситуации?

Как позаботиться о ребенке в укрытии?

Как действовать, если ребенок увидел что-то шокирующее и испуганное?

Как объяснить ребенку потерю родного человека?

Как поддержать ребенка в пути?

Как пересечь границу с ребенком до 18 лет?

Как помочь ребенку адаптироваться во временном жилье?

Что делать, если вы увидели противоправные действия в отношении другого человека?

Как получить "упаковку малыша" или денежную компенсацию за него?

Куда обращаться родителям детей с тяжелыми заболеваниями?

Как успокоить человека постарше во время обстрелов?

Как убедить человека постарше спуститься в укрытие?

Как настроить человека постарше на переезд в безопасное место?

Как рассказать человеку постарше о потере близкого?

Что делать, если вы встретили дезориентированного человека?

Как и где получить лекарство человеку старшего возраста?

Как получить пенсию, субсидию, социальную помощь после эвакуации?

Как уберечь человека с аутизмом от сенсорной перегрузки?

Как родителям настроить на дорогу ребенка с аутизмом?

Как сделать комфортный быт ребенка с аутизмом на новом месте?

Как оказать первую помощь человеку, у которого произошел приступ эпилепсии?" – написала первая леди.

Справочник можно найти здесь.

По словам Елены, раздел будет обновляться в соответствии с вызовами, которые каждый день ставит перед нами война.

"Информация – это тоже наше оружие на пути к победе", — добавила супруга президента.

Напомним, первое украинское руководство по безбарьерной коммуникации "Справочник безбарьерности" появилось в 2021 году. Он доступно раскрывает, что такое барьеры, стереотипы, инклюзия, привлечение, недискриминация, толерантность, принятие, доступность, гендерное равенство, правила корректного языка. Пособие было создано по инициативе Елены Зеленской в сотрудничестве с общественными организациями, правозащитниками, психологами, родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, украинскими и международными экспертами.

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