В военной форме, бронежилете и со щетиной: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк опубликовал новое фото

В военной форме, бронежилете и со щетиной: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк опубликовал новое фото

Макс Михайлюк отправился в Десантно-штурмовые войска.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк опубликовал в Instagram фото в военной форме и бронежилете. Судя по подписи, мужчина защищает Родину в составе Десантно-штурмовых войск Украины.

Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

"В ДШВ, если он говорил, что не брал, то он не отдаст", — написал Макс под снимком.

В комментариях к фото подписчики пилота поддержали его:

"Молюсь за вас каждый день. За всех, кто защищает мою землю. Береги Боже каждого из вас", "Ребята, держитесь! Вы наша надежда и опора!", "Пусть Бог бережет!", "Гордимся. Такие красавцы нас защищают!", "Ооо ну, если Макс на поле боя, то будет еще больше дохлой рycNи", "Пусть Бог бережет тебя и всех наших военных. Любим вас, ждем с победой".

Ранее Михайлюк публиковал в соцсети фото, на котором он позировал с "Джавелином".

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