- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
В военной форме и с букетом цветов: кронпринцесса Виктория отпраздновала именины
В Швеции отпраздновали именины наследной принцессы Виктории.
Начиная с начала девяностых годов, Вооруженные силы отмечают именины кронпринцессы шествием во внутреннем дворе Королевского дворца. Поскольку день рождения кронпринцессы Виктории летом (она родилась 14 июля), и обычно отмечается на острове Эланд, именины являются ежегодным праздником в честь кронпринцессы в Стокгольме.
(листайте фото вправо)
На церемонии 12 марта присутствовали почетный караул из лейб-гвардии, высший караул из гусарского полка К3 лейб-гвардии и музыкальный корпус драгун лейб-гвардии. А после церемонии наследная принцесса поприветствовала многочисленных гостей, пришедших в Королевский дворец, чтобы принять участие в торжествах.
Виктория была одета в военную форму и в руках держала букеты цветов, подаренные ей публикой.
Напомним, вчера родители кронпринцессы — король Карл Густав и королева Сильвия отпраздновали 50-летие со дня своей помолвки. По этому случаю дворец поделился фото на море, сделанное во время их недавнего визита в Польшу.