В военной форме и с букетом цветов: кронпринцесса Виктория отпраздновала именины

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Реклама

Начиная с начала девяностых годов, Вооруженные силы отмечают именины кронпринцессы шествием во внутреннем дворе Королевского дворца. Поскольку день рождения кронпринцессы Виктории летом (она родилась 14 июля), и обычно отмечается на острове Эланд, именины являются ежегодным праздником в честь кронпринцессы в Стокгольме.

(листайте фото вправо)

На церемонии 12 марта присутствовали почетный караул из лейб-гвардии, высший караул из гусарского полка К3 лейб-гвардии и музыкальный корпус драгун лейб-гвардии. А после церемонии наследная принцесса поприветствовала многочисленных гостей, пришедших в Королевский дворец, чтобы принять участие в торжествах.

Реклама

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Виктория была одета в военную форму и в руках держала букеты цветов, подаренные ей публикой.

Напомним, вчера родители кронпринцессы — король Карл Густав и королева Сильвия отпраздновали 50-летие со дня своей помолвки. По этому случаю дворец поделился фото на море, сделанное во время их недавнего визита в Польшу.