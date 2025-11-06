В военной форме и с красным маком на груди: герцогиня Софи посетила академию в Сандхерсте

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

На мероприятии Софи приняла участие в конкурсе, названном в ее честь, — ежегодном соревновании по военному мастерству для подчиненных ей полков и военных организаций. Для такого мероприятия 60-летняя герцогиня выбрала военную форму, надев камуфляжную куртку с капюшоном, которую она надела поверх футболки оливкового цвета. Она также надела узкие джинсы цвета хаки и светло-коричневые замшевые походные ботинки, чтобы завершить образ. У нее на груди была брошь «Красный мак», которую традиционно члены семьи носят в ноябре.

Соревнование, также известное как Кубок графини Уэссекской, предполагает участие военнослужащих полков и организаций в серии сложных, как физических, так и психологических дисциплин, включая навигацию, преодоление полос препятствий и стрельбу из иностранного оружия. Целью соревнования было поощрение сотрудничества и дружбы между воинскими подразделениями. Герцогиня лично присутствовала на церемонии вручения кубка команде-победительнице.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, вчера также мы показывали, как королева Камилла принимала в Кларенс-хаусе членов Национальной ассоциации общественного питания (NACC) и представителей Королевской волонтерской службы (RVS) на праздновании общественного волонтерства в рамках Недели «Еда на колесах».

