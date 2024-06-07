В военной форме и с тем самым пером на голове: принцесса Анна на торжественном мероприятии

Королевская принцесса Анна после памятных мероприятий в Нормандии уже вернулась домой в Британию.
6 июня принцесса Анна присутствовала на ежегодном параде в честь Дня основателей в Королевской больнице Челси в Лондоне. День основателя отмечает основание Королевской больницы Челси в 1681 году королем Карлом II.
Принцесса появилась на мероприятии в военной форме, головной уборе с красным пером похожим на то, которое закрывало лицо принца Гарри на коронации короля Чарльза. Также Ее Высочесто накрасила губы красной помадой и надела золотые серьги-гвоздики, а также сделала свою фирменную прическу.
В этот же день принцесса Анна посетила Францию, где приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных операции "Дня Д" или "Нормандской операции" во время Второй мировой войны.
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