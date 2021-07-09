В военной форме и с улыбкой: будущая королева Бельгии была запечатлена на тренировке

В военной форме и с улыбкой: будущая королева Бельгии была запечатлена на тренировке

19-летняя бельгийская принцесса Елизавета была запечатлена фотографами во время тренировки в военном лагере.

Елизавета – будущая королева Бельгии. Она старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды. За десять лет до рождения Елизаветы (родилась девочка 25 октября 2001 года) в Бельгии был введен новый закон наследования престола, который принимает позицию первородства. Таким образом принцесса Елизавета, несмотря на рождение двух младших братьев, стоит первая в линии наследования престола Бельгии.

Принцесса Елизавета / Getty Images

В сентябре 2020 года принцесса Елизавета начала обучение в Королевской военной школе. Ее проходили в свое время отец принцессы, дядя, двоюродный брат и все предыдущие монархи Бельгии. И вот можно увидеть, как юная принцесса в военном обмундировании бегает на тактических тренировках в военном лагере Лагланд в Арлоне, Бельгия. Для курсантов-офицеров Королевского военного училища этот лагерь является частью заключительного этапа их первого года обучения и следует за этапом военной инициации (MIF) в сентябре 2020 года и зимним лагерем в Эльзенборне в конце января и начале февраля 2021 года. В ходе теоретической и практической подготовки курсанты-офицеры оттачивают свои боевые навыки и приемы.

Принцесса Елизавета / Getty Images

Почему вдруг принцесса была запечатлена фотографами, не известно. Предполагаем, это связано с тем, что она наследница престола и ее обучение в академии широко освещается в бельгийской прессе.

Бельгийская принцесса Елизавета / Getty Images

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