В военной форме и с букетом цветов: кронпринцесса Виктория на праздничном мероприятии во дворце

Кронпринцесса Швеции Виктория приняла участие в праздновании Дня имени кронпринцессы в Королевском дворце в Стокгольме.

12 марта, наследная принцесса присутствовала на праздновании своего имени в присутствии представителей вооруженных сил и общественности. День именин 12 марта отмечается в память о помолвке будущей королевы Виктории с будущим королем Густавом V.

С начала девяностых годов Вооруженные силы отмечают именины наследной принцессы службой в Королевском дворце во внутреннем дворе замка. Поскольку день рождения кронпринцессы обычно празднуется на острове Эланд, день ее именин является ежегодным чествованием кронпринцессы в столице, сообщает сайт королевской семьи Швеции.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

"Спасибо всем, кто пришел сегодня отметить именины кронпринцессы", - написали в Instagram шведской королевской семьи и опубликовали фото Виктории в военной форме и с красивым букетом цветов.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Впервые кронпринцесса Виктория надела форму в связи с церемонией празднования Дня именин Вооруженных сил. Недавно она получила звание прапорщика.

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