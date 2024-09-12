В военной форме и все еще с бородой: принц Уильям посетил с визитом военно-воздушный колледж

В параде приняли участие выпускники курса подготовки уорент-офицеров и модульного курса начальной подготовки офицеров.

Уильям приехал в военной форме и со своими медалями, он по-прежнему не сбрил бороду и, говорят, не планирует это делать в ближайшем будущем.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

"Для меня большая честь быть сегодня с вами, представляя моего отца, Его Величество Короля, чтобы отметить эту знаменательную веху в вашей жизни и карьере. Я рад видеть здесь так много родных и друзей – я знаю, что их любовь и поддержка сыграли решающую роль в том, чтобы вы достигли этого момента", - сказал принц Уильям в своем обращении, пишет express.co.uk.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Парад стал вторым мероприятием для Уильяма на этой неделе после его предыдущего визита в Уэльс во вторник. Там он посетил начальную школу Swiss Valley Community Primary School в Лланелли, где его встретила толпа людей, которые стремились передать его жене принцессе Уэльской Кэтрин самые лучшие пожелания.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, в понедельник Уэльские поделились милым семейным видео, в котором впервые за много лет открыто продемонстрировали нежность в адрес друг друга и рассказали хорошие новости о здоровье Кейт.

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