В военной форме и все еще с бородой: принц Уильям посетил с визитом военно-воздушный колледж

Принц Уильям провел официальное королевское мероприятие от имени своего отца, короля Чарльза.
В параде приняли участие выпускники курса подготовки уорент-офицеров и модульного курса начальной подготовки офицеров.
Уильям приехал в военной форме и со своими медалями, он по-прежнему не сбрил бороду и, говорят, не планирует это делать в ближайшем будущем.
"Для меня большая честь быть сегодня с вами, представляя моего отца, Его Величество Короля, чтобы отметить эту знаменательную веху в вашей жизни и карьере. Я рад видеть здесь так много родных и друзей – я знаю, что их любовь и поддержка сыграли решающую роль в том, чтобы вы достигли этого момента", - сказал принц Уильям в своем обращении, пишет express.co.uk.
Парад стал вторым мероприятием для Уильяма на этой неделе после его предыдущего визита в Уэльс во вторник. Там он посетил начальную школу Swiss Valley Community Primary School в Лланелли, где его встретила толпа людей, которые стремились передать его жене принцессе Уэльской Кэтрин самые лучшие пожелания.
Напомним, в понедельник Уэльские поделились милым семейным видео, в котором впервые за много лет открыто продемонстрировали нежность в адрес друг друга и рассказали хорошие новости о здоровье Кейт.
Читайте также:
- Вся в бабушку: принц Уильям рассказал о любимом занятии своей дочери - принцессы Шарлотты
- Их первый дом: как выглядит место, где Кейт и Уильям поселились после свадьбы
- Наследство для принца Гарри: о какой сумме идет речь и почему это беспокоит его брата Уильяма