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В военной форме на борту корабля: принцесса Леонор совершила остановку в Чили
Корабль с испанской наследной принцессой на борту совершил остановку в Чили.
Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции — принцесса Леонор — находится в круизном путешествии борту корабля «Juan Sebastián Elcano» вместе со своими одногруппниками Военно-морской школы Марин.
Корабель с принцессой на борту пришвартовался в Вальпараисо, Чили. Леонор поднялась на борт вместе со своими товарищами-гардемаринами и была одета в темно-синюю военную форму, а в руках держала головной убор.
Ее светлые волосы были собраны в низкий пучок и девушка улыбалась, махая публике и фотографам.
В путешествие принцесса Леонор отправилась в январе. Прошлая их остановка состоялась в порту Сальвадор-де-Баия в Бразилии, в феврале 2025 года.