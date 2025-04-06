В военной форме на борту корабля: принцесса Леонор совершила остановку в Чили

Принцесса Леонор / © Getty Images

Реклама

Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции — принцесса Леонор — находится в круизном путешествии борту корабля «Juan Sebastián Elcano» вместе со своими одногруппниками Военно-морской школы Марин.

Корабель с принцессой на борту пришвартовался в Вальпараисо, Чили. Леонор поднялась на борт вместе со своими товарищами-гардемаринами и была одета в темно-синюю военную форму, а в руках держала головной убор.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Ее светлые волосы были собраны в низкий пучок и девушка улыбалась, махая публике и фотографам.

Реклама

Принцесса Леонор / © Getty Images

В путешествие принцесса Леонор отправилась в январе. Прошлая их остановка состоялась в порту Сальвадор-де-Баия в Бразилии, в феврале 2025 года.

Принцесса Леонор в Бразилии / © Instagram испанской королевской семьи