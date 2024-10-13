В военной форме, с пучком и красивым макияжем: принцесса Леонор появилась на празднике в Мадриде

Принцесса Леонор посетила празднования Национального дня Испании.
Дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – 18-летняя принцесса Леонор – приехала на торжественный парад в Мадрид. Девушка появилась на публике в красивой военной форме, длинные русые волосы собрала в пучок, сделала легкий макияж и надела серьги-гвоздики.
Напомним, в августе 2024 года принцесса Леонор поступила на учебу в Военно-морской школе в Марине.
В прошлый раз мы видели принцессу Леонор вместе с родителями в Галисии, когда Летиция и Филипп приезжали отметить 40-ю годовщину приведения к присяге флага класса ВМС короля Филипа VI. Их дочь, наследная принцесса, тогда появилась на публике в красивое белой военной форме.
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