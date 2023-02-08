В военной куртке и с ружьем в руках: как графиня Уэссекская исполняла очередные королевские обязанности

Графиня Софи Уэссекская продолжает выполнять свои королевские обязанности. На этой неделе она посетила соревнованием по рафтингу на Кубке графини Уэссекской в казармах Гибралтара в Кемберли.

Кубок графини Уэссекской - это ежегодное межведомственное соревнование, в котором участвуют полки Королевских ВВС Уиттеринг, 5-й батальон Винтовки, Королевский армейский музыкальный корпус, Корпус медсестер Королевской армии королевы Александры, Полк Линкольна и Велланда и Корпус. Королевских инженеров-электриков и механиков, в котором графиня Уэссекская занимает почетные военные должности, соревнуются друг с другом в ряде испытаний.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Getty Images

Софи приехала на мероприятие в военной куртке, джинсах серого цвета и обута в замшевые ботинки на высокой подошве и со шнуровкой.

Также 58-летняя Софи приняла участие в стрельбе по глиняным голубям и была запечатлена с ружьем в руках.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Getty Images

Читайте также: