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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В вязаном топе и молочных брюках: Меган Маркл в красивом луке поделилась радостной новостью

Меган Маркл распродала всю продукцию буквально за считанные часы после выпуска ее в продажу. В своем блоге в Instagram герцогиня Сассекская поблагодарила поклонников.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган запустила первую коллекцию своего товара 2 апреля, сделав ее доступной для продажи на сайте AsEver.com. Чтобы отметить это событие, она поделилась праздничным видео в своих Instagram сторис.

Буквально через сутки Меган вышла к поклонникам со словами благодарности. Так как линейка продуктов разлетелась буквально за считанные часы.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

«Наши полки могут быть пустыми, но мое сердце полно! Мы распродали все меньше чем за час, и я не могу достаточно отблагодарить вас… за этот праздник, за покупки, за обмен и веру. Это только начало @aseverofficial 🎉 Вот и все!», — написала герцогиня под фотографией, авторства @adamamengual, которая была предоставлена @nytcooking.

Напомним, днем ранее Меган также показала, как со своей мамой готовила десерт на кухне, который они назвали в честь принцессы Лилибет — дочери Меган.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

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