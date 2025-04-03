В вязаном топе и молочных брюках: Меган Маркл в красивом луке поделилась радостной новостью

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Меган запустила первую коллекцию своего товара 2 апреля, сделав ее доступной для продажи на сайте AsEver.com. Чтобы отметить это событие, она поделилась праздничным видео в своих Instagram сторис.

Буквально через сутки Меган вышла к поклонникам со словами благодарности. Так как линейка продуктов разлетелась буквально за считанные часы.

© Instagram Меган Маркл

«Наши полки могут быть пустыми, но мое сердце полно! Мы распродали все меньше чем за час, и я не могу достаточно отблагодарить вас… за этот праздник, за покупки, за обмен и веру. Это только начало @aseverofficial 🎉 Вот и все!», — написала герцогиня под фотографией, авторства @adamamengual, которая была предоставлена @nytcooking.

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Напомним, днем ранее Меган также показала, как со своей мамой готовила десерт на кухне, который они назвали в честь принцессы Лилибет — дочери Меган.

© Instagram Меган Маркл