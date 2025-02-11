В вышитом платье и балетках: королева Матильда прибыла с визитом в Сан-Хосе

Королева Матильда посетила проект "Безопасные пространства для детей и подростков" 11 февраля 2025 года в Сан-Хосе.

В этот день на Ее Величестве было вышитое макси-платье с V-образным декольте, которое она сочетала со светлыми кожаными балетками на плоской подошве. Ее образ дополняли серьги-висюльки, помолвочное кольцо с крупным сапфиром, часы и несколько золотых браслетов на запястье. Матильда сделала макияж в натуральных оттенках и свою классическую укладку.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Недавно мы показывали, какой красивый образ выбрала королева Матильда для мероприятия в Королевском дворце в Брюсселе. На ней было розовое платье с бантом на груди.

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