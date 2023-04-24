В вышитом платье на запах: кронпринцесса Мэри очаровала образом

Кронпринцесса Дании Мэри встретилась с министром иностранных дел Вануату Джотамом Напатом в Порт-Вила, в южной части Тихого океана.

Кронпринцесса и министр Дании по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политики посещают Вануату и Фиджи 23-27 апреля 2023 года. Визит посвящен проблемам, с которыми сталкиваются местные сообщества тихоокеанских островов в связи с изменением климата.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

На принцессе в этот день было платье с запахом от Zimmermann с объемными рукавами и красивой вышивкой, а образ она дополнила серьгами с жемчужными камнями, золотыми подвесками на шее и несколькими золотыми браслетами на запястьях.

Также у принцессы была лаконичная прическа и макияж на лице.

Ее Высочество прогулялась по острову Пеле, который в последнее время сильно пострадал от циклонов. На прогулку Мэри надела белую рубашку и цветастую макси-юбку, а обута была в сандалии на плоской подошве.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно кронпринцесса Мэри посетила Италию. В Милане Ее Высочество посетила открытие инсталляции, которая называется "Это Дания", где было представлены 17 датских компаний.

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