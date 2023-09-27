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В вышитой рубашке и со стильной укладкой: королева Рания сходила на работу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1366
Время на прочтение
1 мин
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В вышитой рубашке и со стильной укладкой: королева Рания сходила на работу

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания исполняла свои королевские обязанности, а мы рассматриваем ее новый аутфит.

Ее Величество поделилась в Instagram снимками с посещение кухни Al Karma и написала:

"Новое пространство alkarmakitchen – выдающаяся веха! Рада видеть, что проект расширяет возможности большего числа женщин и открывает для них новые перспективы".

Рания приехала на мероприятие в белой рубашке с вышивкой Ramz embroidery и черных брюках, на плече у королевы была синяя сумка от  Bottega Veneta. Укладка и макияж королевы были, как всегда, безупречны, а не шее было несколько украшений, в том числе и миниатюрная подвеска в форме сердца.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее королева делилась в Instagram снимком, где запечатлена со своими дочерьми. Старшей – принцессе Иман – сегодня исполняется 27 лет.

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