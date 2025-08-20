- Дата публикации
В вышитой рубашке, шортах и балетках: королева Мэри устроила прогулку по своему саду
Королева Мэри этим летом решила показать, как выглядит ее роскошный сад их королевского дома.
Проведя несколько недель вдали от публики, королева Дании Мэри в августе вернулась к исполнению своих королевских обязанностей.
53-летняя супруга короля Фредерика X собирается принять участие в редком телевизионном шоу, где она проведет для зрителей экскурсию по своему личному саду во дворце Фреденсборг.
Ее Величество поделилась в Instagram серией фотографий своего прекрасного открытого пространства для прогулок и отдыха.
На снимках можно увидеть, как королева наслаждалась беседой с ведущим шоу, датским дизайнером Сереном Вестером, сидя на деревянной скамейке в окружении деревьев и роскошного газона. На другом кадре она прогуливалась по кустарникам рядом со своей очаровательной собакой бордер-колли.
«Мои познания в садоводстве достигли невероятного уровня и обрели новую жизнь после того, как мы посадили небольшой дикий сад во Фреденсборге. Хотя природа всегда играла в моей жизни большую роль, радость от нашего дикого сада все равно пленила меня», — сказала королева, добавив, что она была рада показать свой сад.
Для прогулки в саду королева Мэри выбрала белую укороченную рубашку от Sea, New York, удлиненный шорты песочного цвета и обула балетки в тон от Michel Vivien. Она сделала макияж в натуральных оттенках, распустила волосы и дополнила летний лук несколькими золотыми браслетами на запястье.