В вышитой жилетке и розовой юбке: яркая принцесса Лаурентин открыла бутик с дочерью

У принцессы Нидерландов трое детей и одна из ее дочерей – старшая Элоизе – открыла винтажный бутик в Гааге.

Принцесса Лаурентин принимала участие в открытии магазина винтажной одежды My Lima Lima. Сообщается, что в бутике нидерландские принцессы собираются продавать винтажную одежду и собирать деньги на благотворительность.

Лаурентин блистала на открытии традиционно в ярком луке, надев льняную белую рубашку и вышитую жилетку сверху, розовую макси-юбку и белые кроссовки. Образ свой она дополнила массивным цветным украшением на шее, зелено-розовыми серьгами, кольцом в виде цветка на пальце и ярко-красным маникюром, который, к слову, немного облез на нескольких ногтях.

Принцесса Лаурентин и ее дочь Элоизе / Фото: Getty Images

Ее дочь была в белом топе и льняной розовой рубашке и синих джинсах. Образ она дополнила золотыми серьгами-кольцами, несколькими подвесками на шее, несколькими золотыми браслетами на запястье и кольцам на пальце.

Напомним, недавно принцесса Лаурентин в легком платье и с букетом тюльпанов попала под прицел фотографов, когда направлялась в детский сад почитать детям книгу.

Принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

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